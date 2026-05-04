OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 04.05.2026 11:19:00

OMV-Aktie stärker: RBC nach Quartalszahlen weiter mit "Underperform"-Votum

OMV-Aktie stärker: RBC nach Quartalszahlen weiter mit "Underperform"-Votum

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Underperform" in ihrer jüngsten Studie beibehalten.

Das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns blieb nach der Veröffentlichung von Erstquartalszahlen der OMV ebenfalls bei 60,00 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 8,71 Euro für 2026, sowie 7,89 bzw. 6,59 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.

Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 60,80 Euro.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Bank-Aktie höher: Positiver Fitch-Ausblick stärkt Anlegerhoffnungen

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
01.05.26 OMV Underweight Barclays Capital
01.05.26 OMV buy UBS AG
30.04.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
30.04.26 OMV accumulate Erste Group Bank
10.04.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 61,10 1,58% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen