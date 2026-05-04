OMV-Aktie stärker: RBC nach Quartalszahlen weiter mit "Underperform"-Votum

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Underperform" in ihrer jüngsten Studie beibehalten.

Das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns blieb nach der Veröffentlichung von Erstquartalszahlen der OMV ebenfalls bei 60,00 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 8,71 Euro für 2026, sowie 7,89 bzw. 6,59 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.

Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 60,80 Euro.

Analysierendes Institut RBC

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sto

APA