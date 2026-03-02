OMV Aktie

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

Risikoeinschätzung 02.03.2026 13:07:00

OMV-Aktie stärker: Versorgung trotz geopolitischer Eskalation gesichert

Der teilstaatliche Energiekonzern OMV sieht die Versorgung seiner Kunden mit Öl und Gas trotz der Eskalation im Nahen Osten derzeit als gesichert an.

Die Versorgung mit den potenziell betroffenen Ölmengen sei sichergestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Für den Fall einer länger andauernden Einschränkung der Schifffahrtsroute bereite man jedoch alternative Szenarien vor.

"OMV geht davon aus, dass betroffene Mengen über alternative Bezugsquellen ersetzt werden können", hieß es weiter. Auch auf die Gasversorgung habe die Situation in der Straße von Hormuz derzeit keinen Einfluss.

Rund 150 Tanker vor Anker

Hintergrund ist die erneute Eskalation des Konflikts nach dem Tod des iranischen geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei. Die Kämpfe weiteten sich am Montag aus und erfassten inzwischen auch den Libanon. Israel und die USA intensivierten ihre Angriffe auf den Iran und dessen Verbündete, während Teheran erneut Raketen auf Tel Aviv und Jerusalem abfeuerte.

Schifffahrtsdaten zufolge lagen am Sonntag rund 150 Tanker vor der strategisch wichtigen Straße von Hormuz vor Anker, die damit faktisch blockiert war. Durch die Meerenge verläuft ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gastransits, sodass jede Störung dort unmittelbare Auswirkungen auf die Energiemärkte hat.

Die OMV-Aktie kann im Wiener Handel um 1,28 Prozent zulegen und notiert zwischenzeitlich bei 55,50 Euro.

hel/moh

Weitere Links:

OMV-Aktie klettert: Operatives Ergebnis rückläufig, Dividende vorgeschlagen

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
11.02.26 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

OMV AG 55,70 1,64% OMV AG

