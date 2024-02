OMV-Aktie steigt dennoch leicht: Gewinneinbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr

Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) sank um 46 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro, wie das österreichische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der CCS Überschuss fiel um 41 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro. Grund dafür seien vor allem die gesunkenen Rohstoffpreise. Konzernchef Alfred Stern zeigte sich dennoch zufrieden: Das Ergebnis sei das zweithöchste in der Unternehmensgeschichte. Die Aktionäre sollen für 2023 eine stabile Dividende von 5,05 Euro je Aktie erhalten, gab das Unternehmen bereits am Vortag bekannt.

Die Einbußen zeigten sich quer über alle Geschäftsbereiche des Unternehmens. Für das laufende Jahr rechnet die OMV mit einem durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von rund 80 Dollar, der Erdgaspreis werde bei rund 25 Euro je Megawattstunde gesehen. 2024 seien Investitionen von rund 3,8 Milliarden Euro geplant. Von 2022 bis 2030 sollen durchschnittlich 40 Prozent der jährlichen Investitionen in nachhaltige Projekte investiert werden.

Schwarzmeer-Gas-Projekt und grüne Projekte kurbeln Investitionen von OMV Petrom an

Die rumänische OMV-Tochter Petrom will ihre Investitionen in den nächsten drei Jahren auf jährlich rund acht Milliarden rumänische Lei (1,6 Milliarden Euro) erhöhen.

Grund dafür sei das Erdgas-Förderprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer sowie Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien, sagte Petrom-Chefin Christina Verchere der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind bereits ein Energieunternehmen, aber jetzt bauen wir auch eine Position im Bereich der grünen Energie auf".

Das Gasfeld Neptun Deep befindet sich etwa 160 Kilometer vor der rumänischen Küste. OMV Petrom entwickelt das Förderprojekt gemeinsam mit der staatlichen Romgaz. Petrom gehört mehrheitlich zur österreichischen OMV, ist aber zum Teil auch im Staatsbesitz. Insgesamt stecken die beiden Energiekonzerne vier Milliarden Euro in das Tiefseevorhaben. Die erste Produktion wird für 2027 erwartet. Das förderbare Volumen wird von den Unternehmen auf 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas geschätzt. Die Plateau-Produktion soll etwa 140.000 Barrel Öleinheiten pro Tag betragen.

In Wien notiert die OMV-Aktie zeitweise 0,41 Prozent fester bei 41,48 Euro.

Wien / Bukarest (Reuters)