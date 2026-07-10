OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Analystenkommentar
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10.07.2026 13:26:00
OMV-Aktie steigt: UBS bestätigt Kursziel
Die UBS-Analysten verweisen angesichts des jüngsten Trading-Updates auf solide Quartalszahlen der OMV. Sie belassen ihre Prognosen für das Betriebsergebnis des 2. Quartals 2026 unverändert, nachdem sich die Entwicklungen in den Bereichen Chemie (Anstieg) und Energie/Brennstoffe (leichter Rückgang) gegenseitig ausgeglichen haben.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 7,97 Euro für 2026, sowie 7,13 bzw. 6,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,70 bzw. 4,80 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,19 Prozent höher bei 59,70 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prtas/ger/rst
APA
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