OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Analysteneinschätzung 09.10.2026 17:52:00

OMV-Aktie stürzt dennoch ab: Experte bestätigt "Sector Perform"-Einschätzung

OMV-Aktie stürzt dennoch ab: Experte bestätigt "Sector Perform"-Einschätzung

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" bestätigt.

Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Adnan Dhanani nach dem Trading Update von OMV bei 70,00 Euro belassen.

Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das OMV-Ergebnis im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Abgaben schlagen als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitiere der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge, hieß es weiter.

"Mit Blick auf die Zukunft sind die Raffineriemargen im vierten Quartal zurückgegangen, während steigende Frachtkosten und wachsende Rohöldifferenzen ebenfalls als Gegenwind für die Erzielung von Margen auf breiter Front wirken dürften. Wir sehen jedoch weiterhin eine strukturelle Stärke in der Branche, die die Margen in den kommenden Monaten deutlich über dem üblichen Niveau halten wird", schrieb Dhanani.

OMV - Barclays belässt Kursziel bei 68 Euro

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV bei 68 Euro belassen. Das Anlagevotum "Underweight" wurde von dem Analystenteam um Lydia Rainforth nach dem Trading Update von OMV bestätigt.

Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das OMV-Ergebnis im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Abgaben schlagen als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitiere der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge, hieß es weiter.

"Wir erwarten eine neutrale Reaktion des OMV-Aktienkurses, wobei höhere Raffineriemargen durch einen stärkeren Rückgang der Fördermengen im dritten Quartal ausgeglichen werden dürften", hieß es von den Barclays-Analysten. Der Chemiebereich dürfte aufgrund geringerer Margen hinter dem zweiten Quartal zurückbleiben. "Trotz vorzeitiger emissionsbezogener Aufwendungen dürfte der Cashflow robust bleiben, gestützt durch die BGI-Dividende (Borouge Group International, Anm.) und geringere Steuerzahlungen im dritten Quartal."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 11,22 Euro für 2026 sowie 10,22 bzw. 7,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,71 Euro für 2026 sowie 5,50 bzw. 5,00 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse schließlich 2,90 Prozent tiefer bei 71,95 Euro.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ger

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

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