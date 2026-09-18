OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kein Einstieg
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18.09.2026 17:55:00
OMV-Aktie tiefer: Elektrolyseur verliert Partner aus Abu Dhabi
Geplant war zudem ein dreistelliges Millioneninvestment aus Abu Dhabi, das in das "UpHyLarge" getaufte Projekt fließen sollte. Nun dürfte die OMV das rund 600 Millionen Euro teure Projekt alleine weiterführen. Finanziert wird das Ganze auch durch ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 450 Mio. Euro. Anfang 2026 hatte die Republik eine Förderung von bis zu 123 Mio. Euro zugesagt.
Über die Gründe für den Ausstieg von Masdar ist nicht viel bekannt. Seitens der OMV wird auf Änderungen der Strategie in Abu Dhabi verwiesen. In anderen Bereichen werde es auch in Zukunft eine Kooperation zwischen OMV und Masdar geben, stellt man Misstöne zwischen den Partnern in Abrede.
Anlage soll Ende 2027 in Betrieb gehen
Die 140-Megawatt-Elektrolyseanlage soll weiterhin wie geplant Ende 2027 in Betrieb gehen. Ab 2028 sollen jährlich bis zu 23.000 Tonnen Wasserstoff mit erneuerbarem Strom aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft erzeugt werden. Bei der Elektrolyse wird Wasser durch Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der erzeugte grüne Wasserstoff soll künftig über eine 22 Kilometer-Pipeline direkt in die OMV-Raffinerie Schwechat fließen und dort den aus Erdgas erzeugten, fossilen Wasserstoff in den Produktionsprozessen ersetzen.
Der österreichische Konzern ist eng mit Abu Dhabi verbunden. Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hält 24,9 Prozent an der OMV. Beide Unternehmen haben kürzlich in der Borouge International ihre Chemiesparten zum viertgrößten Kunststoffproduzenten der Welt fusioniert.
Im Wiener Handel verlor die OMV-Aktie am Freitag letztlich 0,14 Prozent auf 72,05 Euro.
spo/ivn
APA
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