OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kein Einstieg 18.09.2026 17:55:00

OMV-Aktie tiefer: Elektrolyseur verliert Partner aus Abu Dhabi

OMV-Aktie tiefer: Elektrolyseur verliert Partner aus Abu Dhabi

Die Erneuerbaren-Gesellschaft des Emirats Abu Dhabi, Masdar, wird doch nicht bei der Wasserstoff-Elektrolyseanlage der teilstaatlichen OMV in Bruck an der Leitha (NÖ) einsteigen.

Am Projekt selbst ändere sich aber nichts, bestätigte eine Sprecherin des Energiekonzerns am Freitag der APA einen entsprechenden Bericht der "Salzburger Nachrichten". Ursprünglich war vereinbart, dass Masdar 49 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen halten werde, die OMV 51 Prozent.

Geplant war zudem ein dreistelliges Millioneninvestment aus Abu Dhabi, das in das "UpHyLarge" getaufte Projekt fließen sollte. Nun dürfte die OMV das rund 600 Millionen Euro teure Projekt alleine weiterführen. Finanziert wird das Ganze auch durch ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 450 Mio. Euro. Anfang 2026 hatte die Republik eine Förderung von bis zu 123 Mio. Euro zugesagt.

Über die Gründe für den Ausstieg von Masdar ist nicht viel bekannt. Seitens der OMV wird auf Änderungen der Strategie in Abu Dhabi verwiesen. In anderen Bereichen werde es auch in Zukunft eine Kooperation zwischen OMV und Masdar geben, stellt man Misstöne zwischen den Partnern in Abrede.

Anlage soll Ende 2027 in Betrieb gehen

Die 140-Megawatt-Elektrolyseanlage soll weiterhin wie geplant Ende 2027 in Betrieb gehen. Ab 2028 sollen jährlich bis zu 23.000 Tonnen Wasserstoff mit erneuerbarem Strom aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft erzeugt werden. Bei der Elektrolyse wird Wasser durch Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der erzeugte grüne Wasserstoff soll künftig über eine 22 Kilometer-Pipeline direkt in die OMV-Raffinerie Schwechat fließen und dort den aus Erdgas erzeugten, fossilen Wasserstoff in den Produktionsprozessen ersetzen.

Der österreichische Konzern ist eng mit Abu Dhabi verbunden. Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hält 24,9 Prozent an der OMV. Beide Unternehmen haben kürzlich in der Borouge International ihre Chemiesparten zum viertgrößten Kunststoffproduzenten der Welt fusioniert.

Im Wiener Handel verlor die OMV-Aktie am Freitag letztlich 0,14 Prozent auf 72,05 Euro.

spo/ivn

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OMV-Aktie profitiert: Barclays hebt Kursziel an
OMV-Aktie verliert trotzdem: Weiteres Ölfeld in Libyen erschlossen
OMV-Aktie: Barclays hebt Kursziel an

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,OMV

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
03.08.26 OMV Barclays Capital
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 72,05 -0,14% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen