OMV Petrom Aktie
WKN: 766152 / ISIN: ROSNPPACNOR9
|"Neptun Deep"
|
28.09.2026 20:43:00
OMV-Aktie: Tochter Petrom konkretisiert Zeitfenster für erste Gasförderung
Sobald das erste Gas den Einspeisepunkt im nationalen Fernleitungsnetz erreicht, werde das Projekt "in eine Phase des schrittweisen Hochfahrens und der Betriebsleistungstests übergehen". Die maximale Förderrate werde dann voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2027 erreicht, so der Konzern in einer Mitteilung.
"Neptun Deep" gilt mit geschätzten 100 Milliarden Kubikmetern an förderbarem Gas als eines der bedeutendsten Erdgasvorkommen in der Europäischen Union. Das Projekt soll Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen und die regionale Energiesicherheit stärken. Die Betreiberin OMV Petrom gehört zu 51,2 Prozent der österreichischen OMV, der rumänische Staat hält 20,7 Prozent der Anteile, weitere Anteile hält unter anderem der rumänische Pensionsfonds.
tpo
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV Petrom
Analysen zu OMV Petrom
Aktien in diesem Artikel
|OMV Petrom
|0,22
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen fallen -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.