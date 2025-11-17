OMV-Aktie verliert: Berenberg senkt die Empfehlung

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer am Freitag vergangener Woche erstellten Studie aufgrund der zuletzt starken Kursperformance von "Buy" auf "Hold" gesenkt.

Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Henry Tarr bei 53,0 Euro unverändert belassen.

Der Analyst schreibt im Rückblick auf die Neunmonatszahlen der OMV Ende Oktober, dass die Fusion von Borealis und Borouge planmäßig im ersten Quartal 2026 abgeschlossen und ein wichtiger Treiber für die OMV-Papiere sein wird.

Die Experten haben ihre Gewinnschätzungen angepasst. Die Prognose für den Gewinn je Aktie (clean EPS) steigt hauptsächlich aufgrund höherer Raffineriemargen für 2025 um acht Prozent auf 5,87 Euro bzw. 2026 um zwei Prozent auf 5,66 Euro, schreiben Berenberg-Analysten in der Studie. Für 2027 erwartet Analyst Tarr ein EPS von 5,50 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,35 Euro für 2025, sowie 4,54 bzw. 4,74 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,78 Prozent tiefer bei 48,60 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com