OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kursziel im Blick
|
17.11.2025 11:05:00
OMV-Aktie verliert: Berenberg senkt die Empfehlung
Der Analyst schreibt im Rückblick auf die Neunmonatszahlen der OMV Ende Oktober, dass die Fusion von Borealis und Borouge planmäßig im ersten Quartal 2026 abgeschlossen und ein wichtiger Treiber für die OMV-Papiere sein wird.
Die Experten haben ihre Gewinnschätzungen angepasst. Die Prognose für den Gewinn je Aktie (clean EPS) steigt hauptsächlich aufgrund höherer Raffineriemargen für 2025 um acht Prozent auf 5,87 Euro bzw. 2026 um zwei Prozent auf 5,66 Euro, schreiben Berenberg-Analysten in der Studie. Für 2027 erwartet Analyst Tarr ein EPS von 5,50 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,35 Euro für 2025, sowie 4,54 bzw. 4,74 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,78 Prozent tiefer bei 48,60 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ger
ISIN AT0000743059
