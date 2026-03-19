OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|IPO
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19.03.2026 16:58:00
OMV-Aktie verliert: Borouge-Börsengang verschoben
Darüber hinaus sei eine Anpassung der Dividende der BGI vereinbart worden. Die OMV erhält demnach für 2026 eine Ausschüttung in Höhe von 250 Mio. US-Dollar (217 Mio. Euro), statt der bisher angenommenen 500 Mio. US-Dollar. Die Auswirkung auf die OMV-Dividende beziffert das Unternehmen auf rund 0,6 bis 0,7 Euro je Anteilsschein.
Über die Zusammenlegung der Chemiesparten war bereits seit 2023 verhandelt worden, geeinigt hatte man sich dann im März 2025. Die Streubesitzaktionäre der Borouge sollen ein Angebot für Aktien an dem Joint Venture bekommen, auch dieses und eine geplante Kapitalerhöhung verschieben sich nun nach hinten. Bei Bedarf sollen auch für 2027 weitere Unterstützungsmaßnahmen geprüft werden, um die Bonitätsnote der BGI zu sichern.
Die OMV-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 3,99 Prozent auf 58,90 Euro.
cgh/fel(APA)
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