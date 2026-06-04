OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Kapitalmaßnahme 04.06.2026 11:33:00

OMV-Aktie verliert: Neue Hybridschuldverschreibung emittiert

OMV-Aktie verliert: Neue Hybridschuldverschreibung emittiert

Der börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV begibt neue, unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro.

Dies teilte die OMV am Mittwoch mit. Der Emissionspreis beträgt 98,921 Prozent, bis zum 10. Dezember 2032 beträgt der feste Zinssatz 4,375 Prozent. Das Closing und die Handelsaufnahme der Schuldverschreibungen im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 10. Juni 2026 geplant.

Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,79 Prozent tiefer bei 62,95 Euro.

fel

APA
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

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