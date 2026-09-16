OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Reservoir 16.09.2026 17:55:00

OMV-Aktie verliert trotzdem: Weiteres Ölfeld in Libyen erschlossen

OMV-Aktie verliert trotzdem: Weiteres Ölfeld in Libyen erschlossen

Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im libyschen Sirte-Becken ein Ölfeld entdeckt und dieses für rentabel erklärt.

Das förderbare Volumen wird auf insgesamt 45 Mio. Barrel Öl geschätzt, nach vollständiger Erschließung des Reservoirs sollen täglich bis zu 6.000 Barrel Öl gewonnen werden, teilte das teilstaatliche Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Aufgrund der Nähe zu bestehender Infrastruktur könne man rasch mit der Förderung beginnen.

Die OMV ist seit rund 50 Jahren in Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten in Libyen nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren wieder auf. Laut Mitteilung erfolgten die Bohrungen gemeinsam mit der libyschen National Oil Corporation (NOC).

OMV-Manager Berislav Gašo sprach von einem "bedeutenden Meilenstein", der nicht nur das Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger Partnerschaften untermauere. Das Becken gilt als eine der wichtigsten Ölregionen des Landes. Am entsprechenden Konzessionsgebiet hält der Konzern einen Anteil von 12 Prozent. Ein genauer Termin für den Förderstart wurde nicht genannt.

Im Wiener Handel schloss die OMV-Aktie 0,76 Prozent tiefer bei 71,90 Euro.

tpo/ivn

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OMV-Aktie: Barclays hebt Kursziel an
OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus
OMV-Aktie profitiert: Barclays hebt Kursziel an

Bildquelle: OMV,Manfred Segerer/OMV,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
03.08.26 OMV Barclays Capital
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 71,80 -0,14% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen