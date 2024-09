OMV-Aktie zieht an: Berenberg senkt Kursziel

Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Henry Tarr für die Titel des Öl- und Gaskonzerns beibehalten. Zum Vergleich: An der Wiener Börse gewinnt die OMV-Aktie zeitweise 1,04 Prozent auf 36,84 Euro.

Die OMV hat in den vergangenen Jahren einen starken Free Cash Flow erzielt und hatte die höchste Dividendenrendite der Branche (inkl. Sonderdividenden). Die Bilanz bleibt stark - die Verschuldungsquote des Unternehmens lag im zweiten Quartal bei 12 Prozent, was Bilanzflexibilität schafft, hieß es in der aktuellen Studie.

Die Berenberg-Experten passen ihre Schätzungen an schwächere Raffineriemargen und Rohstoffpreisänderungen an. Die EPS-Prognose sinkt um 13 Prozent für 2024 und um 9 Prozent für 2025. Beim Gewinn je Aktie (clean eps) erwarten die Berenberg-Analysten nun 6,30 Euro für 2024, sowie 5,97 bzw. 5,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,07 Euro für 2024, sowie 3,57 bzw. 3,07 Euro für 2025 bzw. 2026.

