WKN: 675213 / ISIN: NO0010096985

Vergaberunden 13.01.2026 21:24:00

OMV-Aktie: Zuschlag für neue Lizenz für Öl- und Gasförderung in Norwegen

OMV-Aktie: Zuschlag für neue Lizenz für Öl- und Gasförderung in Norwegen

Der teilstaatliche, börsennotierte Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten.

OMV ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland am Dienstag Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Insgesamt vergab die Regierung in Oslo 57 Lizenzen für die Exploration in bereits erschlossenen Gebieten, darunter in der Nordsee, der Norwegischen See und dem Barentsmeer.

Die meisten Lizenzen erhielten der norwegische Branchenprimus Equinor mit 17 und Aker BP mit zwölf. Die jährlichen Vergaberunden sind ein zentraler Bestandteil der norwegischen Strategie, die Öl- und Gasförderung für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und den erwarteten Produktionsrückgang zu verlangsamen.

phs

APA

Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: US-Börsen geben nach -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

