OMV-Aktie: Zuschlag für neue Lizenz für Öl- und Gasförderung in Norwegen

Der teilstaatliche, börsennotierte Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten.

OMV ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland am Dienstag Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Insgesamt vergab die Regierung in Oslo 57 Lizenzen für die Exploration in bereits erschlossenen Gebieten, darunter in der Nordsee, der Norwegischen See und dem Barentsmeer.

Die meisten Lizenzen erhielten der norwegische Branchenprimus Equinor mit 17 und Aker BP mit zwölf. Die jährlichen Vergaberunden sind ein zentraler Bestandteil der norwegischen Strategie, die Öl- und Gasförderung für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und den erwarteten Produktionsrückgang zu verlangsamen.

phs

APA