OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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19.06.2026 18:40:00
OMV - Baader Bank bestätigt "Add" mit Kursziel 71,5 Euro
Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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