OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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09.10.2026 12:44:00
OMV - Barclays belässt Kursziel bei 68 Euro
Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das OMV-Ergebnis im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Abgaben schlagen als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitiere der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge, hieß es weiter.
"Wir erwarten eine neutrale Reaktion des OMV-Aktienkurses, wobei höhere Raffineriemargen durch einen stärkeren Rückgang der Fördermengen im dritten Quartal ausgeglichen werden dürften", hieß es von den Barclays-Analysten. Der Chemiebereich dürfte aufgrund geringerer Margen hinter dem zweiten Quartal zurückbleiben. "Trotz vorzeitiger emissionsbezogener Aufwendungen dürfte der Cashflow robust bleiben, gestützt durch die BGI-Dividende (Borouge Group International, Anm.) und geringere Steuerzahlungen im dritten Quartal."
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 11,22 Euro für 2026 sowie 10,22 bzw. 7,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,71 Euro für 2026 sowie 5,50 bzw. 5,00 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die OMV-Titel zu Mittag an der Wiener Börse bei 71,55 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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