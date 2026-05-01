OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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01.05.2026 17:21:00
OMV - Barclays hebt Kursziel von 52 auf 53 Euro, weiter "Underweight"
Das zweite Quartal 2026 des Ölkonzerns dürfte besser ausfallen, da die höheren Öl- und Gaspreise den Produktionsrückgang voraussichtlich mehr als ausgleichen werden, schrieb Kamath in der am Freitag vorgelegten Studie.
Gewinn- und Dividendenschätzungen wurden inzwischen angehoben. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Barclays-Analysten nun 6,93 Euro für 2026 sowie 6,90 bzw. 6,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,47 Euro für 2026, sowie 4,77 bzw. 4,79 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,15 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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