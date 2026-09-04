OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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04.09.2026 19:49:00
OMV - Barclays hebt Kursziel von 57 auf 60 Euro an
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 9,28 Euro für 2026 sowie 8,43 bzw. 7,46 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026 sowie 5,28 bzw. 5,33 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 68,90 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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