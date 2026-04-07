OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Iran-Krieg
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07.04.2026 11:56:00
OMV-Beteiligung Borouge: Produktion in Ruwais wegen Nahost-Konflikt eingestellt - Aktie leichter
Nach einem erfolgreichen Abfangen eines iranischen Luftobjektes durch die Luftabwehr hätten herabfallende Trümmerteile Schäden an den Anlagen verursacht. Es habe keine Verletzten gegeben, die entstandenen Brände seien vollständig unter Kontrolle gebracht worden.
Borouge konnte den eigenen Angaben zufolge einen erheblichen Teil seiner Produktion im März über alternative Vertriebswege absetzen. Zusätzliche Lagerbestände seien vor dem Versand eingelagert worden. "Borouge verfügt dank starker Cashflow-Generierung und hoher Liquidität über eine hohe finanzielle Stabilität, um kurzfristige operative Störungen zu bewältigen", teilte das Unternehmen am Ostermontag schriftlich mit.
Die OMV-Aktie notiert am Dienstag in Wien zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 62,55 Euro.
stfAPA
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