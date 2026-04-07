OMV-Beteiligung Borouge: Produktion in Ruwais wegen Nahost-Konflikt eingestellt - Aktie stabil

Nach einem Angriff und Schäden durch Trümmerteile stoppt Borouge Teile der Produktion, sieht sich finanziell aber stabil aufgestellt

Der Petrochemiekonzern Borouge, ein Gemeinschaftsunternehmen von OMV und ADNOC mit Sitz in Wien, hat zum Angriff des Iran auf sein Werk in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Montag ein Update veröffentlicht. Es habe einen "Vorfall" in den Produktionsanlagen im Industriegebiet Ruwais am 5. April gegeben. "Die Produktion in den betroffenen Bereichen wurde nach dem Vorfall bis zur Schadensbewertung und den Reparaturen eingestellt", so das Unternehmen.

Nach einem erfolgreichen Abfangen eines iranischen Luftobjektes durch die Luftabwehr hätten herabfallende Trümmerteile Schäden an den Anlagen verursacht. Es habe keine Verletzten gegeben, die entstandenen Brände seien vollständig unter Kontrolle gebracht worden.

Borouge konnte den eigenen Angaben zufolge einen erheblichen Teil seiner Produktion im März über alternative Vertriebswege absetzen. Zusätzliche Lagerbestände seien vor dem Versand eingelagert worden. "Borouge verfügt dank starker Cashflow-Generierung und hoher Liquidität über eine hohe finanzielle Stabilität, um kurzfristige operative Störungen zu bewältigen", teilte das Unternehmen am Ostermontag schriftlich mit.

Die OMV-Aktie notiert am Dienstag in Wien zeitweise marginale 0,08 Prozent höher bei 62,95 Euro.

stf

APA