OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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31.07.2026 08:09:18

OMV-Chef Stern: "Wir verbrauchen, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre"

Der bereinigte operative Gewinn ist im zweiten Quartal auf 1,71 Milliarden Euro gestiegen. Einmaleffekte durch die Borealis-Dekonsolidierung beeinflussten das HalbjahresergebnisWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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