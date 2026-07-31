OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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31.07.2026 08:09:18
OMV-Chef Stern: "Wir verbrauchen, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre"
Der bereinigte operative Gewinn ist im zweiten Quartal auf 1,71 Milliarden Euro gestiegen. Einmaleffekte durch die Borealis-Dekonsolidierung beeinflussten das HalbjahresergebnisWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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