OMV-Chef Stern: Mubadala-Anteil an Borealis wird Eigentümer wechseln

Der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi wird sich laut OMV-Chef Alfred Stern wahrscheinlich von ihrem Anteil an dem mehrheitlich zum Wiener Ölkonzern gehörenden Petrochemieunternehmen Borealis trennen. "25 Prozent sind zur Zeit im Besitz von Mubadala und diese 25 Prozent sind in Diskussion und werden wahrscheinlich den Eigentümer wechseln", sagte Stern am Freitag. Wer der neue Eigentümer des Aktienpakets sein wird, wollte Stern nicht sagen. Die OMV hält 75 Prozent an Borealis.

Ebenfalls nicht äußern wollte sich der OMV-Chef zu einem möglichen Portfolio-Umbau. "Wir sind jederzeit für Gespräche offen, aber das muss im Sinne unserer Strategie sein und für die OMV geschäftlich interessant sein", sagte Stern. Die Strategie der OMV sei langfristig ausgerichtet und soll sicherstellen, dass der Konzern auch in zehn, 20 oder 30 Jahren erfolgreich ist.

