OMV - Credit Suisse bleibt nach Produktionszahlen bei "Underperform" - OMV-Aktie im Minus

Das Kursziel von 38,00 Euro behielten die Analysten Thomas Adolff und Ara Kosyan ebenfalls bei. An der Wiener Börse wurden die OMV -Aktien am Mittwochnachmittag zuletzt mit 29,52 Euro gehandelt.

Das am Mittwoch in der Früh veröffentlichte Trading Statement sei insgesamt schwächer ausgefallen als erwartet, schreiben die Analysten in ihrer neuen Veröffentlichung zur OMV. Lediglich die Raffineriemarge habe positiv überrascht, die übrigen Kennzahlen hätten dagegen allesamt die Erwartungen verfehlt oder nur erreicht.

Die Credit-Suisse-Analysten haben ihre Schätzungen daher nun angepasst. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Clean Ebit) erwarten sie für das zweite Quartal 2020 nun einen Verlust von 10 Mio. Euro, nachdem sie bisher von 70 Mio. Euro Gewinn ausgegangen waren. Auch beim bereinigten Nettoergebnis rechnen die Analysten nun mit einem Verlust - sie gehen nun von einem Fehlbetrag in der Höhe von 30 Mio. Euro aus. Bisher hatten sie einen Gewinn von 21 Mio. Euro erwartet.

Auch für das Gesamtjahr 2020 reduzierten die Credit-Suisse-Experten ihre Prognose für den Gewinn je Aktie. Sie liegt nun bei 1,69 Euro, bisher waren es 1,87 Euro gewesen. In den beiden Folgejahren liegen die Schätzungen unverändert bei 3,90 Euro (2021) und 5,54 Euro (2022). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 2,00 Euro (2020), auf 2,25 Euro (2021) und auf 2,50 Euro (2022).

Im Wiener Handel fiel die OMV-Aktie schlussendlich um 1,64 Prozent auf 30 Euro.

(Schluss) dkm/ste

APA