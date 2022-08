OMV - Deutsche Bank senkt Kursziel von 47,3 Euro auf 46,1 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 47,3 auf 46,1 Euro gesenkt. Das "Hold"-Votum wurde vom zuständigen Experten James Hubbard gleichzeitig bestätigt.

Der Analyst schreibt von einem guten 2. Geschäftsquartal bei dem heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzern. Der Gewinn je Aktie lag im abgelaufenen Jahresviertel klar über den Marktprognosen. Als Ergebnistreiber wurde vor allem die starke Performance im Downstream-Bereich Refining & Marketing angeführt.

Die Revidierung des Kursziels begründete der Experten mit einer niedrigeren Gewinnschätzung für heuer aufgrund einer höheren erwarteten Steuerquote. Beim Gewinn je Aktie erwartet die Deutsche Bank für das Geschäftsjahr 2022 nun 13,90 Euro und damit um sechs Prozent weniger als zuvor. Für die beiden darauffolgenden Jahre belaufen sich die Schätzungen auf 11,42 bzw. 9,10 Euro Gewinn je Titel. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende pro Anteilsschein von 2,42 Euro erwartet. 2023 und 2024 soll diese dann bei 2,54 und 2,66 Euro liegen.

Am Montagnachmittag notierte die OMV-Aktie an der Wiener Börse mit plus 0,6 Prozent bei 41,7 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com