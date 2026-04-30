OMV - Erste Group stuft Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch

Die Analysten der Erste Group haben ihre Einschätzung für die Aktien der OMV von "Hold" auf "Acccumulate" hochgenommen. Das Kursziel für die Titel des heimischen Öl-, Gas- und Chemieunternehmens wurde vom zuständigen Experten Tamas Pletser gleichzeitig von 46,1 auf 66,0 Euro nach oben revidiert.

Die Hochstufung wurde damit begründet, dass die Verbesserung des externen Umfelds ein größeres Aufwärtspotenzial für die Aktie bietet als die potenziellen Verluste aus der Situation im Nahen Osten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 9,53 Euro für 2026, sowie 8,38 bzw. 8,79 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 bzw. 5,25 sowie 6,00 Euro für die Jahre 2026, 2027 und 2028.

Am Donnerstagmittag tendierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,30 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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ste/mik

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