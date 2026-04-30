OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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30.04.2026 12:55:00
OMV - Erste Group stuft Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch
Die Hochstufung wurde damit begründet, dass die Verbesserung des externen Umfelds ein größeres Aufwärtspotenzial für die Aktie bietet als die potenziellen Verluste aus der Situation im Nahen Osten.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 9,53 Euro für 2026, sowie 8,38 bzw. 8,79 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 bzw. 5,25 sowie 6,00 Euro für die Jahre 2026, 2027 und 2028.
Am Donnerstagmittag tendierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,30 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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