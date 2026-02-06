|
OMV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OMV hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OMV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,04 Milliarden USD im Vergleich zu 9,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,700 USD. Im Vorjahr hatte OMV 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,37 Prozent auf 27,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
