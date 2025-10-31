OMV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OMV hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,740 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat OMV mit einem Umsatz von insgesamt 6,26 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at