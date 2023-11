OMV investiert über 170 Mio. in deutsches Recycling-Joint-Venture

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV will in den Bau einer Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling über 170 Mio. Euro investieren. Wie bereits im März 2022 angekündigt, soll die Anlage im süddeutschen Walldürn (Baden-Württemberg) errichtet werden, nun ist die finale Investitionsentscheidung gefallen, wie die OMV am Dienstag mitteilte.

Die OMV wird 89,9 Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten, 10,1 Prozent der Anteile entfallen auf das Recycling-Unternehmen Interzero. Der Produktionsstart der neuen Anlage soll 2026 erfolgen. Insgesamt werden rund 120 neue Arbeitsplätze an dem neuen Standort geschaffen. Der Spatenstich ist bereits für den 20. November 2023 geplant.

Interzero betreibt fünf Sortieranlagen für Leichtverpackungen in Deutschland und sortiert mit über 800.000 Tonnen pro Jahr rund ein Drittel des deutschen Leichtverpackungsabfalls. Damit verfügt das Unternehmen gegenwärtig über die größte Sortierkapazität in Europa und ist Technologieführer.

ivn/cri

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com