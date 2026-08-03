OMV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OMV hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,37 Milliarden USD – ein Plus von 42,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OMV 6,56 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,657 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 8,11 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at