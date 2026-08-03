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03.08.2026 06:31:29
OMV Petrom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
OMV Petrom präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 RON ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 RON je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,07 Milliarden RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,74 Milliarden RON ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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