OMV Petrom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OMV Petrom hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,02 RON lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als OMV Petrom mit 0,020 RON je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat OMV Petrom im vergangenen Quartal 9,56 Milliarden RON verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OMV Petrom 9,14 Milliarden RON umsetzen können.

Redaktion finanzen.at