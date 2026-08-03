OMV Petrom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OMV Petrom lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OMV Petrom 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,63 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at