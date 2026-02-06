OMV Petrom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OMV Petrom ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OMV Petrom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OMV Petrom ein EPS von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Milliarden USD – ein Plus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OMV Petrom 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,65 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei OMV Petrom ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 8,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at