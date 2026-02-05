OMV Petrom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OMV Petrom gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,76 Milliarden RON – ein Plus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OMV Petrom 9,08 Milliarden RON erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,006 RON hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 9,76 Milliarden RON erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 RON ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,070 RON erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat OMV Petrom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,59 Milliarden RON. Im Vorjahr waren 34,36 Milliarden RON in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,090 RON sowie einen Umsatz von 33,95 Milliarden RON prognostiziert.

