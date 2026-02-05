OMV präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OMV präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte OMV einen Gewinn von 0,920 EUR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,05 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,58 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,59 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 6,86 Milliarden EUR taxiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 24,31 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,98 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,63 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 27,94 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at