OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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26.11.2026 16:00:52
OMV prüft Zusammenarbeit mit türkischer TPAO
Die OMV hat eine fünfjährige Absichtserklärung mit der staatlichen türkischen Erdölgesellschaft TPAO unterzeichnetWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu OMV AG
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17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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|ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
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25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
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