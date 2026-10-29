OMV - RBC hebt Kursziel auf 75,0 Euro

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel von 70,0 auf 75,0 Euro erhöht. Die Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" wurde bestätigt. Dies ging aus einer Studie des Analysten Adnan Dhanani hervor. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren die OMV-Titel bei 73,90 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut RBC

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