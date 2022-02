OMV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OMV hat am 03.02.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte OMV einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat OMV mit einem Umsatz von insgesamt 13,35 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 169,33 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,10 EUR sowie einen Umsatz von 9,85 Milliarden EUR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,77 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 35,56 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 114,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,55 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 8,56 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 32,19 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at