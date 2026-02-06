OMV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OMV hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OMV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,04 Milliarden USD im Vergleich zu 9,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie sowie einen Umsatz 8,07 Milliarden USD prognostiziert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,880 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 36,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,58 USD und einen Umsatz von 32,66 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at