OMV stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OMV hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,740 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,06 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,30 EUR sowie einem Umsatz von 7,11 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at