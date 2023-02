OMV-Tochter Petrom - Start von Neptun-Gasprojekt näher denn je

Wien (Reuters) - Das zum OMV-Konzern gehörende rumänische Öl -Unternehmen Petrom rechnet in wenigen Monaten mit einer finalen Entscheidung zum Gasprojekt Neptun im Schwarzen Meer.

"Der Projektbeginn ist näher denn je", sagte OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere am Donnerstag.

Für die OMV Petrom ist die milliardenschwere Förderung im Schwarzen Meer eines der künftigen Schlüsselprojekte. "Offshore-Gas aus dem Schwarzen Meer ist der Schlüssel zur Gewährleistung der Energiesicherheit in Rumänien", sagte die Managerin. OMV-Chef Alfred Stern kündigte an, bis zu zwei Milliarden Euro in das Projekt investieren zu wollen. Erstes Gas könnte vier Jahre nach dem Projektstart fließen.

