OMV - UBS erhöht Kursziel leicht von 77 auf 79 Euro

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen OMV leicht von 77,0 auf 79,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Joshua Stone nach der jüngsten Zahlenvorlage des Energiekonzerns unverändert beibehalten.

Die OMV meldete besser als erwartete Zahlen, wobei eine geringere Steuerbelastung das schwächere Ergebnis im Chemiebereich mehr als ausglich, hieß es in der aktuellen Studie. Der Markt für Raffinerieprodukte bleibt angespannt, was in Verbindung mit der Tatsache, dass das Unternehmen von höheren Erdgaspreisen profitiert, dazu beiträgt, dem strukturell schwächeren Umfeld in der Petrochemie entgegenzuwirken, so die UBS-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 10,52 Euro für 2026 sowie 8,87 bzw. 8,50 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 5,00 Euro für 2026, 2027 sowie 2028.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 75,00 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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ger/spa

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