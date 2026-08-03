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03.08.2026 06:31:29
OMV veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
OMV hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
OMV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat OMV 9,37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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