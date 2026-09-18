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Ausrüsterwechsel 18.09.2026 17:07:00

On-Aktie wenig bewegt, Nike-Aktie schwächer: Mbappé beendet Partnerschaft mit Nike

On-Aktie wenig bewegt, Nike-Aktie schwächer: Mbappé beendet Partnerschaft mit Nike

Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird künftig in Schuhen des schweizerischen Sportartikelherstellers On auflaufen.

Der französische Nationalspieler von Real Madrid beendet damit seine langjährige Partnerschaft mit der US-Firma Nike, die seit seiner Jugend bestand.

Mit dem Coup steigt On in den Fußball-Markt ein. Der 27 Jahre alte WM-Rekordtorschütze Mbappé solle seine Erfahrung in die Entwicklung künftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen und werde globaler Markenbotschafter über den Fußball hinaus, hieß es in der einer Mitteilung.

Weitere Deals mit Federer und Schertenleib

Zusätzlich hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry als "Director of Football" verpflichtet. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge war Henry auch daran beteiligt, Mbappé zu verpflichten.

Finanzielle Details und die Vertragslänge wurden nicht bekanntgegeben. Dem Bericht nach erhält Mbappé im Zuge des Deals eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen. On äußerte sich dazu nicht. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Partnerschaften mit Tennisstar Roger Federer und der Schweizer Fußballerin Sydney Schertenleib geschlossen.

Die On-Aktie zeigt sich nach einem vorbörslichen Kurssprung an der NYSE am Freitag zeitweise nur noch 0,11 Prozent höher bei 27,36 US-Dollar, die Nike-Aktie notiert zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 36,25 US-Dollar.

/dav/DP/nas

ZÜRICH (dpa-AFX)

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