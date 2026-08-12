NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.08.2026 14:30:00
On Aug. 26, Nvidia CEO Jensen Huang Will Provide an Update on Nvidia's $1 Trillion GPU Opportunity. But There's a Smaller Part of the Business Investors Shouldn't Overlook
Investors are gearing up for Nvidia's (NASDAQ: NVDA) fiscal 2027 second-quarter earnings, which will be released after the market closes on Aug. 26.Nvidia is at the center of the artificial intelligence (AI) trade, which is itself at the center of the broader market right now. So all investors will be at least somewhat interested in how the company performs and what CEO Jensen Huang has to say about overall demand.Nvidia-specific investors will likely focus closely on what Huang has to say about his previous projection that the company will generate $1 trillion in sales from its Blackwell and Vera Rubin graphics processing units (GPUs) between 2025 and calendar year 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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