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13.08.2026 06:31:29
On: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
On hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach -0,150 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Milliarden USD – ein Plus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem On 906,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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