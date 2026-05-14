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14.05.2026 06:31:29
On gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
On hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,40 USD. Im letzten Jahr hatte On einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,06 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 808,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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