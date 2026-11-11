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11.11.2026 06:31:29
On gewährte Anlegern Blick in die Bücher
On präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte On 0,450 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 992,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,15 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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