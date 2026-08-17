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17.08.2026 18:00:01

On Holding Founder and Co-CEO Caspar Coppetti Buys the Dip

Caspar Felix Coppetti, founder & Co-CEO, purchased 65,000 shares of On Holding AG (NYSE:ONON) at an average price of $30.67 per share on Aug. 14, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($30.67); post-transaction value based on Aug. 14, 2026 market close ($32.22).On Holding AG is a global performance sports brand with a market capitalization of $10.7 billion and TTM revenue of $3.98 billion, representing significant scale within the athletic footwear and apparel sector. The company maintains a disciplined approach to product innovation and brand positioning, competing in the premium performance sports market through differentiated footwear technology and design. With operations spanning multiple continents and a workforce of 3,963 employees, On has established a diversified geographic and product portfolio to capture growth opportunities across developed and emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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