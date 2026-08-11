On Aktie
WKN DE: A3C20K / ISIN: CH1134540470
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11.08.2026 17:08:12
On Holding Stock Falls 19% Despite Return To Profit In Q2
(RTTNews) - On Holding AG (ONON) shares fell $7.32, or 18.88 percent, to $31.46 on Tuesday, after the athletic footwear company reported a return to profit in the second quarter, despite higher sales.
The stock opened at $31.59 and traded between $30.11 and $31.75 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $30.11 to $52.20. Trading volume reached 18.93 million shares, compared with an average daily volume of 5.32 million shares.
Net income reached CHF 105.0 million, compared with a net loss of CHF 40.9 million a year earlier. Net sales increased to CHF 850.3 million from CHF 749.2 million, while operating result rose to CHF 119.4 million from CHF 92.8 million. The company also reported basic EPS of CHF 0.31 for Class A shares, compared with a loss of CHF 0.12 last year.
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