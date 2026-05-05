ON Semiconductor-Aktie dennoch in Grün: Verlustzone wird nicht verlassen

Für Anleger im Halbleitersektor wurde es am Montag spannend: ON Semi hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

Für ON Semiconductor ist das Q1 2026 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 1,150 US-Dollar je Aktie in der entsprechenden Vorjahresperiode verlor das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 0,08 US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 0,612 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz stieg daneben von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,51 Milliarden US-Dollar und fiel damit besser aus als am Markt erwartet worden war (1,49 Milliarden US-Dollar).

Die Aktie von ON Semi zeigt sich an der NASDAQ 0,95 Prozent stärker bei 103,01 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at